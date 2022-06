Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallfluchten

Kaiserslautern (ots)

Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am Dienstag gemeldet worden. Aus der Marktstraße ging am Abend eine Anzeige ein. Hier wurde zwischen 14 Uhr 19 Uhr die Beifahrerseite eines weißen VW UP! beschädigt. Die Fahrerin des Wagens parkte in dem Innenhof des Anwesens Nummer 35. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fand sie den Schaden. Der Unfallverursacher war verschwunden. Aus der Merkurstraße ging ebenfalls am Abend eine Anzeige ein. Der Fahrer eines BMW X2 hatte seinen Wagen gegen 16:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt. Als er um 19:45 Uhr wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden im Heckbereich. Auch hier war der Verursacher verschwunden. Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher und den Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

