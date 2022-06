Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrräder aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Marienburger Straße sind Unbekannte in den Keller eingebrochen. Am Montag meldete ein Hausbewohner, dass aus dem Fahrradkeller fünf Fahrräder gestohlen wurden. Alle Räder waren mit Schlössern an einem Fahrradständer befestigt. Bei allen Fahrräder handelt es sich um Pedelec. Wie die Diebe sich Zutritt verschafften ist unklar. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 6 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter können der Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369 - 2250 gemeldet werden. |elz

