FW Dinslaken: Mehrere unwetterbedingte Einsätze im Stadtgebiet Dinslaken

Dinslaken (ots)

Die kurze aber heftige Unwetterfront am Mittag sorgte im Stadtgebiet Dinslaken für einige Feuerwehreinsätze. Zwischen 14:30 Uhr und 18:16 Uhr musste die Feuerwehr zu insgesamt neun Einsätzen ausrücken. Dabei handelte es sich überwiegend um Bäume, die auf Straßen und Gehwegen gefallen waren. An der Rolandstraße fiel ein Baum auf einen Balkon und beschädigte diesen. Den zeitaufwändigsten Einsatz gab es auf der Grafenstraße. Dort fiel ein Baum auf eine Oberleitung und musste aufwendig mit Hilfe des Energieversorgers und des DIN Service entfernt werden. Im Einsatz waren alle Einheiten der Feuerwehr Dinslaken. Die unwetterbedingte Bereitschaft an den Gerätehäusern der Einheiten wurde gegen 17:30 Uhr wieder aufgehoben.

