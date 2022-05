Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Am gestrigen späten Nachmittag musste die Feuerwehr Dinslaken zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Ortsteil Lohberg ausrücken. Eine Gefahr konnte bei der Erkundung nicht festgestellt werden, so dass die Feuerwehr bereits nach 30 Minuten wieder zu ihren Standorten einrücken konnte. Alarmiert wurden zu diesem Einsatz die Feuerwehreinheiten Hauptwache, Stadtmitte, Oberlohberg sowie der Rettungsdienst.

