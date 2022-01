Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken auf anderes Fahrzeug aufgefahren

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots)

Ein 41-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Samstag gegen 14.20 Uhr mit seinem Pkw die Triftstraße in Richtung Friedrichrodaer Straße. Als er an einem vor ihm haltenden Pkw Nissan vorbei fahren wollte, kam ihm ein anderer Pkw entgegen, so dass der Mann sein Vorhaben abbrechen musste und bremste. Auf Grund der nicht angepassten Geschwindigkeit kam der Ford nicht zum Stehen und prallte gegen den Nissan. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und die 29-jährige Fahrerin des Nissan leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher einen Wert von über 1,2 Prommille Alkohol in der Atemluft. Gegen den 41-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme zu Beweiszwecken in einem Krankenhaus veranlasst. (av)

