Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mofa-Diebstahl

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 20:00 Uhr und 09:30 Uhr wurde in der Theodor-Heuss-Straße durch einen bislang unbekannten Täter ein silberner Roller der Marke Yamaha entwendet. Das vor einem dortigen Wohnanwesen geparkte Zweirad war mit dem Lenkradschloss gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell