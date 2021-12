Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Absichtlich vor Bus gelaufen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (09.12.2021), gegen 12:40 Uhr, lief ein Mann in der Mundenheimer Straße vor einen dort fahrenden Bus. Zeugen gaben an, dass es den Anschein hatte, dass der Mann absichtlich vor den Bus lief, um eine Kollision zu provozieren. Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Kaiser-Wörth-Damm.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,80 m groß, kräftige Statur, bekleidet mit grauer Jogginghose und grauem langärmliges Oberteil.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Mann geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell