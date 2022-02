Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Haftbefehl nach schwerem Bandendiebstahl vollstreckt

Dohna (ots)

Am 9. Februar 2022 verhafteten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, in der Ortslage Dohna, einen rumänischen Staatsangehörigen (31 Jahre).

Im Gewerbegebiet Dohna, unmittelbar an der A17, kontrollierten die Polizeibeamten die Insassen eines Reisebusses mit rumänischer Zulassung, unmittelbar nach der Einreise aus der Tschechischen Republik. Im Bus befanden sich mehrere Reisende. Die Überprüfung des 31-Jährigen in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass dieser zur Festnahme Strafvollstreckung, durch das Landgericht Köln, ausgeschrieben war. Der Haftbefehl wurde wegen schwerem Bandendiebstahl in drei Fällen sowie versuchtem schweren Bandendiebstahl in zwei Fällen mit einer Haftdauer von ursprünglich zwei Jahren und sechs Monaten erlassen. Zu verbüßen ist nun noch eine Restfreiheitsstrafe von 402 Tagen ohne die Option zur Begleichung durch eine Geldstrafe.

Die Person wurde nach erfolgter polizeilicher Sachbearbeitung der Justizvollzugsanstalt Bautzen zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell