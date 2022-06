Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Ladendieb durch Polizisten in ihrer Freizeit festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (08.06.2022) einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Bargeld aus einer Kasse gestohlen zu haben und auf seiner Flucht gegen zwei Kinder gelaufen zu sein. Der 19-Jährige war gegen 18.00 Uhr in einem Discounter an der Nordbahnhofstraße und stand in der Kassenschlange. Als sich die Kasse öffnete, griff er in die Kasse nahm einen Bündel Geldscheine an sich. Er flüchtete anschließend aus dem Geschäft und stieß dabei gegen zwei Kindern im Alter von vier und fünf Jahren, die leicht verletzt wurden. Neben der Kassiererin und einem Kunden, nahmen auch zwei Polizisten, die sich nicht im Dienst befanden und zufällig im Bereich des Pragfriedhofs unterwegs waren, die Verfolgung auf. Nur kurze Zeit später hatten die Beamten im Alter von 25 und 28 Jahren den jungen Mann auf dem Friedhof eingeholt. Sie nahmen ihn vorläufig fest und übergaben ihn den alarmierten Einsatzkräften. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden sie neben mehreren Hundert Euro Bargeld auch ein Messer. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Mann wieder auf freien Fuß.

