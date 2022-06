Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Gürteldieb stellt sich

Stuttgart-Mitte/Waiblingen (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochmittag (08.06.2022) bei dem Polizeirevier in Waiblingen gestellt, nachdem er am Dienstag (07.06.2022) einen Gürtel in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße gestohlen, dabei die Filialleiterin weggestoßen haben und anschließend geflüchtet sein soll (siehe https://t1p.de/o4rpj). Er übergab den mutmaßlich gestohlenen Gürtel an die Beamten, die ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß setzten.

