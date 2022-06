Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 59 Jahre alter Mann nach sexueller Belästigung in Haft

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (07.06.2022) einen 59-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Elfjährigen in der Kapfenburgstraße sexuell belästigt zu haben. Der Tatverdächtige, der im selben Gebäude wohnt, soll den Jungen in der Vergangenheit mehrfach gegen seinen Willen umarmt und ihn bereits am 01.06.2022 grob im Schritt angefasst haben. Die Polizei wurde am Montag (06.06.2022) über den Vorfall informiert, woraufhin sie den kroatischen Staatsangehörigen am Folgetag festnahm. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führten ihn die Beamten einem Haftrichter vor, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell