Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch an der Friedensstraße

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 29. März, in der Zeit zwischen 9 und 15.50 Uhr hat ein Einbrecher die Eingangstür zu einem Haus an der Friedensstraße in Heyden aufgehebelt. Er durchsuchte anschließend die Büroräume im Erdgeschoss sowie die Wohnung in der ersten Etage. Noch ist unklar, ob der Einbrecher etwas gestohlen hat.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161 29-0 zu melden. (km)

