Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Brand in leerstehendem Gebäude

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Die Besatzung eines Streifenwagens bemerkte am Dienstag (17. August 2021) gegen kurz vor 02:00 Uhr einen Feuerschein im Obergeschoss eines leerstehenden Fabrikgebäudes an der Van-den-Bergh-Straße. Aus bisher unbekannter Ursache waren dort zurückgelassene Möbelstücke in Brand geraten. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die Flammen, ein Gebäudeschaden entstand nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell