POL-MG: LKW-Fahrer beschädigt Baum und Zaun - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Wie Staatsanwaltschaft und Polizei bereits am Montagabend, 28. März, berichteten, hatte eine Zeugin am selbigen Nachmittag gegen 16.25 Uhr einen toten Säugling in einem öffentlichen Müllbehälter an der Ackerstraße / Ecke Carl-Diem-Straße aufgefunden. Die Kriminalpolizei nahm in Form ...

mehr