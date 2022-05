Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Bonn (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Verkehrsunfall mit zwei PKW und mehreren Verletzten auf der Graurheindorfer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte des Rettungsdienstes wurden fünf verletzte Personen in zwei Fahrzeugen vorgefunden; eine Person war im PKW eingeschlossen und konnte sich nicht selbstständig befreien. Alle weiteren Personen hatten eigenständig die Fahrzeuge verlassen und wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt. Die Rüsteinheit der Feuerwehr übernahm die technische Rettung der eingeschlossenen Person mittels hydraulischem Rettungsgerät. Aufgrund der Anzahl der Verletzten wurde durch die Leitstelle auch die organisatorische und medizinische Abschnittleitung des Rettungsdienstes alarmiert; diese unterstützte koordinierend die Einsatzleitung. Alle fünf Personen wurden durch Rettungsmittel in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung transportiert. Im Einsatz waren 18 Kräfte des Rettungsdienstes, sowie 15 Kräfte der Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell