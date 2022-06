Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind entweder am Dienstag oder Mittwoch (07./08.06.2022) in ein Schulgebäude an der Engelbergstraße eingebrochen.

Die Täter schlugen zwischen 16.30 Uhr und 08.30 Uhr ein Loch in ein Fenster und entriegelten es. In der Folge stahlen sie Zubehör für elektronische Geräte. die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell