Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter nach mehreren Diebstählen aus Keller festgenommen

Hamm-Westen (ots)

Ein 32-Jähriger konnte am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, nach mehreren Diebstählen aus Kellerräumen in der Straße Pottkamp festgenommen werden. Der Mann gelangte auf bisher nicht bekannte Art und Weise in die Keller mehrerer Mehrfamilienhäuser. Aus nicht verschlossenen Kellerräumen sammelte er vornehmlich Werkzeuge und Elektrowerkzeuge zusammen. Sein Diebesgut packte er in ebenfalls entwendete Koffer und Taschen zum Abtransport bereit. Sein Vorhaben blieb nicht unbeobachtet, so dass Zeugen die Polizei informierten. Der Mann konnte durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Bisher nicht bekannte Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich unter 02381-916-0 oder per E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de an die Polizei zu wenden. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell