Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener Unfallfahrer hinterlässt Spur der Verwüstung

Hamm-Heessen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagmorgen, den 29. Januar, gegen 09.15 Uhr mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet Hamm begangen.

Die Fahrt des 32 jährigen Hammers begann gegen 09.15 Uhr an der Einmündung An der Mattenbecke / Heessener Straße. Hier streifte er mit seinem VW Golf zwei am Straßenrand geparkte Pkw, einen Toyota Yaris, sowie einen Opel Astra. Seine Fahrt ging weiter über die Heessener Straße zum Nordenstiftsweg, wo er kurz hinter der Einmündung zum Sudentenweg auf einen geparkten Ford Kuga auffuhr. Von hier flüchtete der VW Fahrer weiter in Fahrtrichtung Westen, überfuhr eine Verkehrsinsel, welche ebenfalls beschädigt wurde und beendete seine Fahrt unweit der letzten Unfallstelle in einer Tiefgarage.

Hier wurde der stark alkoholisierte Fahrer durch die Polizei gestellt. Er wurde zur Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 29000 Euro. (av)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell