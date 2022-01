Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autoaufbrecher festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 27. Januar, konnten Beamte des Bezirksdienstes Mitte einen Mann festnehmen, der verdächtigt wird, mehrere Autos in der Tiefgarage am Chattanoogaplatz aufgebrochen zu haben.

Dem 42-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der sich zuletzt in Hessen aufhielt, wird vorgeworfen, zwischen dem 19. und 26. Januar an insgesamt sieben Autos die Seitenscheibe eingeschlagen zu haben. Seine Beute bestand hauptsächlich aus Taschen und Rucksäcken aus dem jeweiligen Fahrzeuginnenraum.

Der polizeibekannte Mann soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei Hamm appelliert in diesem Zusammenhang: Für Diebe ist es ein Leichtes, an im Auto gelagerte Wertgegenstände zu gelangen. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen. Auch Taschen oder Rucksäcke ohne wertvollen Inhalt können für die Diebe auf den ersten Blick interessant sein. Zum Ärger über den Diebstahl kommen zudem noch die notwendigen Reparaturen auf den Besitzer zu.

Deswegen: Einbruch vermeiden - das Auto ist kein Tresor!(hei)

