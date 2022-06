Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straße nach Wasserrohrbruch aufgebrochen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen ist am Mittwochvormittag (08.06.2022) ein Wasserrohr in der Turbinenstraße aufgebrochen. Ein Zeuge meldete gegen 11.10 Uhr die aufgebrochene Fahrbahn, aus der Wasser sprudeln würde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Wasser sowohl auf der Fahrbahn als auch dem Gehweg auf einer Länge von rund 25 Metern mehrere Zentimeter hochstand. Verständigte Mitarbeiter des Energieversorgers kamen vor Ort und stellten das Wasser ab. Die Straße bleibt bis auf weiteres gesperrt. Aufgrund der aktuellen Reparaturmaßnahmen müssen die in der Turbinenstraße abgestellten Fahrzeuge abgeschleppt bzw. umgeparkt werden. Beim Ausparken eines Fahrzeugs kam zu einem Unfall, bei dem ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Stand: 14.00 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell