POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Samstagmorgen, 04.09.2021, zwischen 05:10 Uhr und 05:15 Uhr, kam es in der Straße "Im Grün" in Emmendingen zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein ordnungsgemäß geparkter VW-Transporter, Farbe Weiß, durch einen weißen Transporter, Marke unbekannt, angefahren und erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen, unter der Tel: 07641 582-0, zu melden.

