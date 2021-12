Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Ludwigshafen (ots)

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte am späten Samstagabend, 04.12.2021, um 23:45 Uhr ein 26-Jähriger aus Ludwigshafen auf frischer Tat bei einem Fahrraddiebstahl in der Roonstraße in 67059 Ludwigshafen festgestellt werden. Dieser gab im Rahmen der anschließenden Feststellung seiner Identität nachweislich falsche Personalien an und war alkoholisiert. Den 26-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts des Fahrraddiebstahls sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der falschen Namensangabe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell