POL-MS: E-Bikes sichergestellt - Eigentümer gesucht

Münster (ots)

Polizisten haben in den vergangenen Wochen (16.1. und 21.1.) zwei Pedelecs in einer Wohnung am Vennheideweg sichergestellt.

Ermittlungen zufolge stammen das rote Rad der Marke Univega und das cremefarbende Gazelle-Fahrrad aus einem Diebstahl.

Wer Hinweise auf die Eigentümer hat oder selbst Eigentümer ist, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0251 275-0.

