Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - In Gewahrsam genommen und Widerstand geleistet

Lahr (ots)

Das Verhalten eines Mittdreißigers hielt am Montagabend Beamte des Polizeireviers Lahr auf Trab und führte sogar zu leichten Verletzungen eines Polizeibeamten. Anwohner meldeten über den Notruf gegen 20:40 Uhr, dass ein Mann im Bereich der Werderstraße in Streit geraten sein soll und herumschreien würde. Nachdem er die Örtlichkeit im Beisein der Beamten verlassen hatte, setzte er sein Verhalten in der Tiergartenstraße fort. Der sichtlich alkoholisierte Mittdreißiger belästigte offenbar einige Passanten auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes und schrie weiterhin herum. Da er einem Platzverweis nicht nachkommen wollte und mehrfach auf die Straße lief und hierdurch den Verkehr behinderte, musste er die Ordnungshüter in die Räumlichkeiten des Polizeireviers begleiten. Hierbei leistete der Mann Widerstand. Bei einer folgenden Durchsuchung im Polizeirevier verletzte er einen Beamten durch Tritte. Nach einer Übernachtung in der Gewahrsamszelle erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell