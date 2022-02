Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtasche aus PKW gestohlen

Letmathe (ots)

Eine 51-jährige Frau wurde am Donnerstagabend kurz nach dem Einkaufen in einem Supermarkt "An Pater und Nonne" bestohlen. Gegen 18:00 Uhr kehrte sie mit ihren Einkäufen zu ihrem PKW zurück. Sie legte ihre Handtasche mit Geldbörse in den Kofferraum und verstaute ihre Einkäufe. Einen Unbekannter nutzte einen unbeobachteten Moment und entwendete ihre Tasche aus dem Kofferraum. Die entwendete Handtasche wurde später von einem aufmerksamen Zeugen in der Wiesenstraße gefunden. Es fehlte das Bargeld und diverse Bankkarten. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen. (wib)

