Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Kirche

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in eine Kirche in dem Kesselmühlenweg gemeldet. Bislang unbekannte Täter versuchten augenscheinlich eine Hintertür der Kirche aufzuhebeln um in das Gebäude zu gelangen. Ihr Vorhaben misslang jedoch. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0027811/2022) entgegen. (jd)

