Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Haltern am See/Dorsten: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Datteln

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte einen Container auf einem Schulgelände am Südring auf. Sie entwendeten einige Sport- und Freizeitutensilien der Schule und verteilten weitere auf dem Gelände. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Haltern am See

Vergangene Nacht brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Weseler Straße ein. Sie gelangten über den Lagerraum in den Verkaufsraum und entwendeten Bargeld aus der Kassenlade. Des Weiteren nahmen sie Zigaretten und Spirituosen an sich und flüchteten im Anschluss unerkannt vom Tatort.

Dorsten

Bislang unbekannte Täter brachen in die Werkstatt eines Bootshauses einer Schule an der Gahlener Straße ein. Sie durchsuchten dieses und entwendeten zwei Flaschen Bier. Außerdem entleerten die Einbrecher einen Feuerlöscher in der Werkstatt und warfen mit einer aufgefunden Axt die Zugangstür eines angrenzenden Rudervereins ein. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 09.30 Uhr. Konkrete Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell