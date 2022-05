FW-Heiligenhaus: Feuer in einem metallverarbeitenden Betrieb (Meldung 10/2022)

Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus

Am Montag, den 23.05.2022 kam es in einem metallverarbeitenden Betrieb am Schopshofer Weg zu einem Feuer in einer Absauganlage. Kurz darauf heulten in Heiligenhaus die Sirenen. Die Feuerwehr war rund drei Stunden mit einem Großaufgebot im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Am Montag, den 23.05.2022 wurden Feuerwehr und Rettungsdienst um 14:45 Uhr zu einem metallverarbeitenden Betrieb am Schopshofer Weg alarmiert. Schon auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung. Innerhalb einer Absauganlage einer Druckgussanlage kam es in dem Gewerbebetrieb zu einem Brand. Das Herankommen und das Ablöschen gestaltete sich für die Einsatzkräfte als sehr schwierig und zeitaufwendig. Um weitere Kräfte zur Einsatzstelle zu alarmieren, heulten um 14:56 Uhr in Heiligenhaus die Sirenen. Unterstützung erhielten die Heiligenhauser Kräfte im Verlauf von der Feuerwehr Velbert.

Zwei Einsatzabschnitte

Eine Anlage zur Absaugung von Maschinenstäuben, die unter dem Hallendach entlangführte brannte innerhalb des Rohrsystems. Die ersten Kräfte löschten offene Flammen mittels Pulverlöschern ab, weitere Kräfte verschafften sich innerhalb der Halle mit einer Arbeitsbühne Zugang zum Rohrsystem in fünf Metern Höhe. Über die Drehleiter wurde das Dach der Produktionshalle kontrolliert und eine Riegelstellung aufgebaut, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Auf Grund der Größe des Einsatzes wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet und eine Drehleiter der Feuerwehr Velbert zur Unterstützung angefordert.

Schwieriges Herankommen

Im Verlauf des weitläufigen Rohrsystems befanden sich an zahlreichen Stellen Glutnester. Um alle Glutnester ablöschen zu können wurde das Rohrleitungssystem umfangreich kontrolliert und an mehreren Stellen geöffnet. Um das brennende Aluminium zu löschen wurden unter anderem mehrere Löscher mit Pulverlöschmittel benötigt. Da das Feuer auch im Übergang der Rohrleitung auf das Dach übergegriffen hat, wurde der Bereich über die Drehleiter abgelöscht.

Rund 50 Einsatzkräfte

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenhaus, der Feuerwehr Velbert und dem Rettungsdienst der Städte Ratingen/ Heiligenhaus, sowie der Polizei waren im Einsatz. Gegen 18 Uhr rückten die letzten Einsatzkräfte ein.

Aussagen zur Brandursache und Schadenshöhe tätigt ausschließlich die Kreispolizeibehörde Mettmann.

