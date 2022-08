Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Polizei erweitert Angebot der Senioren-App "Gut versorgt in Gladbeck"

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Recklinghausen und der Stadt Gladbeck

Warnungen vor Betrugsmaschen oder Tipps zur Einbruchsicherung direkt aufs Smartphone: Das ist ab sofort dank eigener Info-Kachel des Polizeipräsidiums Recklinghausen in der App "Gut versorgt in Gladbeck" möglich. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen und Michael Bley, Projektleiter der Gut versorgt in... GmbH, haben jetzt in Dorsten im Beisein von Bürgermeisterin Bettina Weist einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterschrieben.

"Jeder Weg, der hilft, mit älteren Menschen in Kontakt zu treten, um beispielsweise vor Betrugsmaschen zu warnen, ist gut und sinnvoll", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Je mehr Seniorinnen und Senioren wir erreichen und informieren können, desto besser funktioniert auch unsere Präventionsarbeit", so die Polizeipräsidentin weiter. "Selbst wenn wir durch die App nur einen einzigen Betrug verhindern können, weil die Seniorin oder der Senior dadurch gewarnt war, wäre das schon ein kleiner Erfolg."

Bürgermeisterin Bettina Weist: "Die Kooperation mit dem Polizeipräsidium Recklinghausen ist eine tolle Erweiterung des bisherigen App-Angebotes und eine echte Bereicherung. Unsere Bürger:innen erhalten so wichtige Informationen der Polizei direkt aus erster Hand - dies kann helfen, Betrugsmaschen zu vereiteln und durch hilfreiche Tipps und Informationen die Sicherheit unserer Seniorinnen und Senioren ein Stück weit zu erhöhen."

Die App "Gut versorgt in Gladbeck" bietet seit Ende 2021 umfangreiche Informationen, alles Wissenswerte sowie wichtige Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige in Gladbeck. So sind die Themen Gesundheit, Pflege, Senioren, Behinderung, Ehrenamt, Veranstaltungen und viele mehr über die App abgedeckt. Nun wird die Senioren- und Gesundheits-App "Gut versorgt in Gladbeck" um ein weiteres Angebot ergänzt: Die Polizei wird zukünftig ebenfalls rund um das Thema "Sicherheit für Senioren" informieren. In der App bekommen die Bürgerinnen und Bürger nicht nur Infos über die verschiedenen Betrugsmaschen, es gibt auch zahlreiche Präventionshinweise und Informationen zu Ansprechpartnern der Polizei. Außerdem besteht in der App die Möglichkeit, sie via Push-Nachrichten - zeitnah - vor neuen Betrugsmaschen zu warnen.

Die App lässt sich über den Apple App Store und über den Android Play Store kostenfrei herunterladen. Mehr Infos zur App auf gut-versorgt-in.de/gladbeck

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell