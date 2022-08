Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei sucht Exhibitionisten

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Mann, der am Montag, um 11.30 Uhr, auf einem Waldweg an der Hubertusstraße verdächtig aufgefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann in einem Gebüsch gestanden und an seinem Geschlechtsteil manipuliert, während eine 31-jährige Frau aus Castrop-Rauxel an ihm vorbeigegangen sei. Er habe sich währenddessen dem Gehweg zugewandt. Anschließend sei er in Richtung Wohngebiet Hubertusstraße davongegangen. Beschrieben wird er wie folgt: Etwa 60 Jahre alt, normale Statur, längere weiß-graue Haare, langer Mantel; er hatte einen etwa kniehohen, wuscheligen Hund dabei.

Die Polizei nimmt Hinweise zur Person unter der 0800 2361 111 entgegen.

