BPOL NRW: Aufmerksamer Polizeischüler erkennet Straftäter wieder - Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Münster (ots)

Am Sonntagabend (15. Mai) erstattete ein 20-jähriger Mann auf der Wache der Bundespolizei in Münster eine Anzeige wegen Diebstahls.

Er gab an, dass er in den frühen Morgenstunden auf einer der Sitzgelegenheiten im Münsteraner Hauptbahnhof eingeschlafen ist. Als er aufwachte, stellte er den Verlust seines Smartphones, welches er in der Hand hielt, fest.

Durch die Auswertung der Videoüberwachung wurde erkannt, dass ein bis dahin unbekannter Täter dem schlafenden Geschädigten gegen sieben Uhr morgens das Handy aus der Hand entwendet hat. Durch die hohe Qualität der Bilder konnten die Tathandlung, sowie der Täter erkannt werden.

In den Abendstunden beobachtete ein aufmerksamer Polizeischüler der Bundespolizei die Live-Bilder der Überwachungskameras aus dem Hauptbahnhof. Hier erkannte der junge Anwärter den Täter aus den Morgenstunden wieder. Die sofort eingeleitete Fahndung war erfolgreich. Noch im Bahnhof wurde durch die Einsatzkräfte ein polizeibekannter, 16-jähriger Jugendlicher vorläufig festgenommen. Der Abgleich der Bilder ergab Gewissheit, es handelte sich um den Täter aus den Morgenstunden.

Auf Befragen gab der junge Algerier an, das Handy bereits wieder veräußert zu haben. Jedoch erschien dies aufgrund der angeblichen Summe von 3 Euro für ein Smartphone wenig glaubhaft. Eine Durchsuchung bezüglich des Stehlguts verlief negativ, jedoch wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.

Weiterhin besteht gegen den Jugendlichen eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung seitens der Staatsanwaltschaft Münster wegen Diebstahls.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache verlassen. Den Jugendlichen erwarten nun Strafverfahren wegen des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

