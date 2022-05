BPOL NRW: 35-Jähriger stößt schwangere Frau auf Rolltreppe - Bundespolizisten stellen Flüchtigen

Düsseldorf (ots) - Am vergangenen Wochenende (14.-15.05.2022) verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf insgesamt vier zur Fahndung ausgeschriebene Reisende. Bei der ersten Person am Samstagmorgen handelte es sich um einen Bulgaren, welcher aus Varna/Bulgarien einreiste. Während der Passkontrolle ...

