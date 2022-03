POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Versuchtes Tötungsdelikt in Witten

Bochum-Wattenscheid (ots) - Mit dem Vorderrad geriet eine Pedelecfahrerin (60) am Dienstagmittag, 22. März, in Straßenbahnschienen in Bochum-Wattenscheid und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Gegen 12 Uhr war die 60-jährige Essenerin mit ihrem Pedelec auf der Bochumer Straße in Richtung Wattenscheider Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 116 geriet sie in die Straßenbahnschienen und kam dadurch zu ...

