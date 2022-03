Polizei Bochum

POL-BO: 73-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Bochum, Mülheim (ots)

Schwerer Unfall in Bochum-Hofstede: Ein 73-jähriger Bochumer stürzte mit seinem Fahrrad, anschließend überrollte ein Lastwagen seinen Arm. Der Mann kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

Der 73-Jährige war am Dienstag, 22. März, gegen 14.30 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Dorstener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Hordeler Straße überholte er eine Fußgängerin. Nach derzeitigem Stand blieb er dabei an einem Schild hängen und stürzte auf die Fahrbahn, wobei sein Arm zwischen die Räder eines stehenden Lastwagens geriet. Weil die Ampel zeitgleich auf Grün sprang, fuhr der Lastwagenfahrer (28, aus Mülheim a. d. Ruhr) an und überrollte dadurch den Arm des Seniors.

Mit schweren Verletzungen kam der 73-Jährige ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

