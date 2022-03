Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall: Bochumerin (60) kommt ins Krankenhaus

Bochum-Wattenscheid (ots)

Mit dem Vorderrad geriet eine Pedelecfahrerin (60) am Dienstagmittag, 22. März, in Straßenbahnschienen in Bochum-Wattenscheid und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu.

Gegen 12 Uhr war die 60-jährige Essenerin mit ihrem Pedelec auf der Bochumer Straße in Richtung Wattenscheider Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 116 geriet sie in die Straßenbahnschienen und kam dadurch zu Fall.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die schwerverletzte Essenerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell