Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/Jestetten: Verkehrssicherheitsarbeit - zahlreiche Fahrende ohne Gurt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 08.08.2022, hat die Polizei den Fahrzeugverkehr in Klettgau-Riedern am Sand und Jestetten kontrolliert. Während es in Rieder am Sand zahlenmäßig nur wenige Beanstandungen gab, wurden in Jestetten in der gut einstündigen Kontrollaktion 23 Fahrzeugführerinnen und -führer beanstandet, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Sechs Anzeigen wurden wegen der Nutzung des Handys während der Fahrt erstattet, ein Autofahrer wurde anzeigt, da zwei mitfahrende Kinder nicht angeschnallt waren. Wegen eines solchen Verstoßes wurde zuvor in Riedern am Sand ein 34-jähriger Autofahrer gestoppt und kontrolliert. Insgesamt vier Kinder waren in seinem Wagen nicht bzw. nicht ordnungsgemäß mit Sitzerhöhungen gesichert. Allerdings ergab sich auch der Verdacht, dass der Lenker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Deshalb wird er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

