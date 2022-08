Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Riedern am Wald

Am Montag, 08.08.2022, gegen 15:40 Uhr, kam es in Riedern am Wald zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 83-jähriger Skoda-Fahrer hatte die Absicht, aus der Augustiner Straße die Ortsdurchfahrt (K 6500) zu queren. Er erkannte zu spät, dass sich aus seiner Sicht von links ein Auto näherte und fuhr ein Stück in die Kreuzung ein. Der herannahende 53-jährige Peugeot-Fahrer versuchte, auszuweichen, streifte jedoch noch den Skoda. Beide Fahrzeuge drehten sich, der Peugeot kam abseits der Fahrbahn zum Stillstand. Die 83 Jahre alte Beifahrerin im Skoda und der Peugeot-Fahrer verletzten sich leicht. Vorsorglich wurden alle drei Insassen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 30000 Euro.

