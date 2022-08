Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festgenommen hat die Polizei am 06.08.2022 in Neuenburg am Rhein. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er eigenen Angaben zufolge um 00.37 Uhr beobachtete, wie die zwei Personen zwei hochwertige Fahrräder aus einer Tiefgarage in der Pommernstraße trugen und auf dem Heckträger eines Pkw befestigten.

Beim Erblicken der eintreffenden Polizeistreife ergriff einer der zwei Männer die Flucht, konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß jedoch vorläufig festgenommen werden. Die zweite Person wurde neben dem Pkw widerstandslos vorläufig festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter von 46 und 70 Jahren. Sie befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Haft.

Die Fahrräder, deren Wert auf jeweils mehrere Tausend Euro geschätzt wird, wurden sichergestellt und konnten mittlerweile wieder den Eigentümern übergeben werden. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Neuenburg.

