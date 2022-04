POL-BS: Kinder finden menschlichen Schädel

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Kreuzstraße, 21.04.2022, 14.34 Uhr Ein unbekannter Täter hat ein Wettbüro in der Kreuzstraße überfallen. Am Donnerstagmittag betrat ein unbekannter Mann ein Wettbüro in der Kreuzstraße. Er bedrohte die 42-jährige Angestellte mit einem Schlagstock und forderte Geld. Der Täter erbeutete einen mittleren vierstelligen Betrag und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - ...

