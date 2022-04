POL-BS: Überfall auf Wettbüro - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Weststadt 17.04.2022, 23:20 Uhr Ein abgestellter Pkw fängt Feuer, welches durch die Feuerwehr gelöscht wird. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus. Für die Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Am Sonntagabend ist in der Ludwig-Winter-Straße in der Weststadt ein Toyota in Brand geraten. Obwohl die Feuerwehr den Brand umgehend löschte, brannte der Innenraum des Pkw vollständig aus. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund ...

mehr