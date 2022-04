Polizei Braunschweig

POL-BS: Pkw-Brand - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt

17.04.2022, 23:20 Uhr

Ein abgestellter Pkw fängt Feuer, welches durch die Feuerwehr gelöscht wird. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus. Für die Ermittlungen werden Zeugen gesucht.

Am Sonntagabend ist in der Ludwig-Winter-Straße in der Weststadt ein Toyota in Brand geraten. Obwohl die Feuerwehr den Brand umgehend löschte, brannte der Innenraum des Pkw vollständig aus. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund 18.000 EUR geschätzt.

Zum jetzigen Stand geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Aufgrund dessen nahm die Kriminalpolizei den Brandort auf.

Am Dienstag, den 19.04.2022, musste dann festgestellt werden, dass Unbekannte die Kennzeichen des Pkw entwendet hatten. Auch hier leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Zeugen, die Hinweise zum Brand und zum Kennzeichendiebstahl geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0531/476-2516 zu melden.

