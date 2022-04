POL-BS: Einbruch bei der Lebenshilfe

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Rüningen 18.04.2022, 14:42 Uhr Unbekannte brechen in acht Kellerräume ein. Die Polizei ermittelt. Am Montag wurde der Polizei bekannt, dass in Rüningen bislang unbekannte Täter in acht Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingebrochen waren. Die Täter sind nach ersten Erkenntnissen gewaltsam in die Kellerräume eingedrungen. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren ...

mehr