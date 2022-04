POL-BS: Pkw überschlägt sich - drei Schwerverletzte

Braunschweig (ots) - Braunschweig, BAB 39 Rtg. Salzwedel 17.04.2022, 14:43 Uhr Durch einen Videomesswagen der Polizei wird ein deutlich zu schneller VW gemessen. Am Sonntag hat ein Videomesswagen (Police-Pilot-System) der Autobahnpolizei Braunschweig einen VW auf der A 39 in Richtung Salzwedel in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Rüningen-Süd gemessen. In diesem Bereich herrscht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Km/h. Der Fahrzeugführer wurde nach Abzug der ...

mehr