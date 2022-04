Polizei Braunschweig

POL-BS: Autobahnpolizei verfolgt gestohlenen BMW X6 - Der Täter flüchtet

Braunschweig (ots)

BAB 2 - Königslutter/Helmstedt

21.04.2022, 01.30 Uhr

Im Rahmen einer Verfolgungsfahrt verursacht der Fahrer des BMW einen Verkehrsunfall und flüchtet zu Fuß.

In der Nacht zu Donnerstag fiel einer Zivilstreife der Autobahnpolizei ein hochwertiges Fahrzeug auf, das auf der A2 mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Berlin fuhr, und entschloss sich zu einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer verringerte auf Grund des Haltesignals der Polizei zunächst seine Geschwindigkeit, beschleunigte jedoch kurz vor Verlassen der Autobahn und entzog sich der Kontrolle. Die Polizei nahm mit der Unterstützung mehrerer Streifenwagen der umliegenden Dienststellen die Verfolgung des Fahrzeugs auf.

Der Fahrer des BMW fuhr schließlich an der Anschlussstelle Helmstedt-West von der Autobahn ab und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B 244 in Richtung Helmstedt fort. In einem Gewerbegebiet kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem geparkten Transporter, überfuhr einen Zaun und eine Hecke, bevor er mehrere Meter abseits der Fahrbahn im Gebüsch zum Stehen kam.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall erheblich beschädigt. Der Fahrer setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Im Rahmen der Verfolgung gab die Polizei mehrere Signalschüsse ab. Die Absuche des Geländes auch mit Hilfe des Polizeihubschraubers blieben erfolglos.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der BMW zuvor in Meine entwendet worden war. Die Beamten ermitteln nun wegen schwerem Diebstahl, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell