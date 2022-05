Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Einbrecher dringen in Schule ein (29.04./02.05.2022)

Spaichingen (ots)

Einbrecher sind im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in eine Schule in der Schillerstraße eingedrungen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Innenräumen der Schule. Dort brachen die Unbekannten eine Tür mit brachialer Gewalt auf und erbeuteten aus mehreren Geldkassetten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Inwiefern ein Tatzusammenhang zum Einbruch in die Baldenberg-Schule besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell