POL-KN: (VS-Schwenningen) Teurer Parkrempler (02.05.2022)

Tuttlingen (ots) - Über das vergangene Wochenende sind unbekannte Täter in eine Firma auf der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Herstellers chirurgischer Instrumente und hebelten im Inneren zahlreiche Türen auf. Ob und was die Eindringlinge erbeuten konnten, muss noch überprüft werden. Die Höhe des an den Türen verursachten Sachschadens ist ...

mehr