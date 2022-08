Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Versuchter Raub auf Tankstelle

Recklinghausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, um 04.20 Uhr, überfielen zwei bislang unbekannte Männer eine Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Brasserstraße. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie die Frau, die ihre Schicht erst beginnen wollte, auf, die Tankstelle zu öffnen. Sie stießen die 53-jährige Marlerin zunächst zu Boden und bedrohten sie anschließend mit einem Messer, das einer der Täter in der Hand hielt. Aufgrund der Gesamtsituation gelang es der Frau jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Auch die beiden Täter versuchten erfolglos in Innere zu gelangen. Als sich dann zufällig zwei Zeitungsausträger dem Gelände näherten, flüchteten die Täter in einem schwarzen Auto in Richtung Brassert. Die Frau lief zu den Zeugen. Sie informierten umgehend die Polizei.

Das Tankstellengelände befindet sich nahe des Skateparks Brassert.

Die Flüchtigen trugen Ski-Maksen und sprachen hochdeutsch. Ein Mann führte ein Messer mi. Bei dem Auto könnte es sich um einen BMW oder Audi gehandelt haben, vermutlich mit schwarzen Felgen.

Die Kripo nimmt weitere Hinweise oder verdächtigen Feststellungen unter der 0800 2361 111 entgegen.

