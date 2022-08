Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vorfall am Partei-Stand

Recklinghausen (ots)

An einem Info-Stand einer Partei auf dem Altmarkt hat es am Samstagvormittag einen Vorfall gegeben. Ein Mann aus Bottrop soll dort - beim Vorbeigehen - gegen 10.40 Uhr gegen ein Plakat bzw. eine Fahne gespuckt haben. Daraufhin gerieten mehrere Personen in Streit, der dann eskalierte: Es soll unter anderem geschubst und geschlagen worden sein. Auch Pfefferspray wurde offenbar eingesetzt. Ein entsprechendes Spray konnte auch sichergestellt werden. Drei Bottroper (im Alter von 25, 61 und 62 Jahren) wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Ermittlungen, in die auch der Staatsschutz eingebunden wurde, dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell