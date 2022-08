POL-RE: Castrop-Rauxel: Kinder auf Tretroller angefahren

Recklinghausen (ots) - Am Samstag, 27. August 2022 kam es gegen 21:04 Uhr zu einem Raub auf einen Supermarkt in Bottrop auf der Prosperstraße. Das Geschäft hatte kurz zuvor geschlossen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter hat am Hinterausgang des Supermarktes geklopft, daraufhin wurde ihm von innen durch einen Mitarbeiter die Tür geöffnet. Der ...

