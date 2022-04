Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf Autobahn A 57 am Rastplatz Kalbecker Forst

Bild-Infos

Download

Kleve - Goch (ots)

Am Dienstagnachmittag, 5. April 2020 um 15:12 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 57 am Rastplatz Kalbecker Forst einen in Duisburg zugelassenen VW Crafter. Im Rahmen der Personalienüberprüfung des 41-jährigen Fahrers stellt sich heraus, dass der Mann gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Duisburg suchte ihn wegen Urkundenfälschung und Körperverletzung. Hiernach musste der Gesuchte insgesamt noch eine Geldstrafe von 7870 EUR bezahlen oder eine 206-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Weiterhin war der Führerschein durch die Bußgeldstelle der Stadt Duisburg zur Entziehung und Sicherstellung ausgeschrieben. Die Person wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat die Bundespolizei den Mann in das Gefängnis in Kleve zur Verbüßung der Haftstrafe eingeliefert, da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell